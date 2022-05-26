39 ألف طلب لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي

ارتفعت أعداد الطلبات التي تقدمت بإحلال إلى 39 ألف طلب منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، والتي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر يناير 2021 وحتى 25 مايو الحالي.

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لـ إحلال المركبات، إن الموقع الإلكتروني للمبادرة تلقى منذ انطلاق المبادرة في يناير 2021 وحتى أمس الأربعاء الموافق 25 مايو الجاري، أكثر من 39 ألف طلب لإحلال السيارات المتقادمة.

عدد السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي بلغ 18 ألف و400 سيارة

وأكد «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي التي تم تخصيصها منذ انطلاق المبادرة حتى الآن، بلغت 18400 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بينما بلغ عدد السيارات المتقادمة التي تم استلامها من المواطنين لتخريدها نحو 18300 سيارة متقادمة من ماركات وطرازات مختلفة.

وأشار «عوض» إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت تسهيلات ومميزات وحوافز تحت مسمى الحافز الأخضر بقيمة 418 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة في 7 محافظات مصرية في الأول من يناير 2021، والتي جرى توزيعها بين 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفي حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

المبادرة تستعد لتوسيع نطاقها

ولفت المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلى أن المبادرة تستعد لتوسيع نطاقها لتتخطى محافظات بورسعيد والسويس والبحر الأحمر بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى الثلاث القاهرة والجيزة والقليوبية، علاوة على محافظة الإسكندرية، وذلك بعد تهيئة البنية التحتية لعدد آخر من المحافظات، لتصبح مستعدة لتنفيذ المبادرة على أراضيها من وجود محطات لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى توافر مساحات فضاء من الأراضي تصلح لتكون ساحات لتخريد السيارات المتقادمة.