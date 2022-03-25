تسليم 1130 ميكروباص بالغاز الطبيعي للمواطنين حتى الآن ضمن «إحلال المركبات»

تسلمت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات التي يصل تاريخ إنتاجها إلى عام 2000 فأقل، بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج، أكثر من 16600 سيارة متقادمة من المواطنين، منذ بداية تطبيق المبادرة في يناير 2021، وحتى الأسبوع الثاني من شهر مارس الحالي.

«عوض»: المواطنين سلموا سيارات قديمة بعدد 16,6 ألف سيارة

كشف طارق عوض المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات، أن المواطنين سلموا سيارات قديمة من ماركات مختلفة ميكروباص، وتاكسي وملاكي بلغ عددها 16600 سيارة، بينما سلمت المبادرة 17 ألف سيارة للمواطنين حتى 15 مارس الحالي.

375 مليون جنيه تكلفتها الدولة حتى الآن كحافز أخضر

وأوضح «عوض»، أن الموازنة العامة للدولة تحملت حافزًا أخضر مقابل تسليم السيارات، وتحفيز المواطنين نحو 375 مليون جنيه، تدفعه المبادرة نيابة عن المواطن كمقدمات للسيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج.

تسليم أكثر من 1130 ميكروباص حتى الآن في إطار مبادرة إحلال السيارات

وأشار «عوض»، إلى أن المبادرة سلمت حتى الآن أكثر 1130 سيارة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي، تتوزع بين 330 سيارة ميكروباص «زيمكس» و 470 سيارة ميكروباص «كينج لونج»، و 330 سيارة ميكروباص «شيري أريزو»، لافتاً إلى أن أكثر السيارات التي تم تسليمها ضمن المبادرة هو الميكروباص بإجمالي 7%.

وبدأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، والتجارة، والصناعة والبترول في تنفيذ مباردة «إحلال المركبات»، بعد تكليفات رئاسية في يناير 2021، في 7 محافظات متنوعة، تتضمن محافظات القاهرة، والإسكندرية، والقليوبية، والجيزة، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

فيما تستعد الحكومة إلى توسيع نطاق المشاركة بضم محافظات جديدة إلى المبادرة، بعد إعادة هيكلة البنية التحتية والأساسية للمحافظات بمدها بمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، علاوة على توفير مساحات كبيرة من الأراضي لتكون أماكن تخريد السيارات المتقادمة التي تتسلمها المبادرة من المواطنين.