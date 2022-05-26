تطورات الحالة الصحية لـ نادر أبو الليف داخل العناية المركزة

لازال الفنان نادر أبو الليف يعاني من وعكة صحية شديد، جعلته يدخل العناية المركزة أمس بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

مصدر مقرب من أبو الليف يكشف تطورات حالته الصحية

وقال مصدر مقرب من الفنان أبو الليف لـ«الوطن»: «كان أبو الليف يشتكي من الإهمال وطلبه أكثر من طبيب ولم تتم الاستجابة، ولكنه حاليا موضوع تحت الملاحظة، ومن المقرر أن يخرج خلال الساعات المقبلة مع تحسن حالته الصحية».

زوجة أبو الليف تكشف تطورات حالته الصحية

ومن ناحية أخرى كشفت زوجة أبو الليف عن سبب تعرضه لوعكة صحية قائلة، إنه تعرض لهذه الأزمة نتيجة لمجهود زائد؛ لأنه كان يضغط على نفسه لعرض المسرحية، خاصة أنه كان يفرح بفرحة الجمهور وهو خارجا من العرض، وهم ينتظرون تحسن حالته الصحية حتى يخرج من العناية، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

«هو دلوقتي تحت جهاز الأكسجين في العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية»، بهذه الكلمات أعلنت زوجة أبو الليف تفاصيل حالته الصحية، مؤكدة أنه تعرض لأزمة صحية مفاجئة أثناء عرضه مسرحية «عنبر 7».

آخر أعمال الفنان نادر أبو الليف

يذكر أن الفنان نادر أبو الليف يعرض حاليا مسرحية «عنبر 7»، على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، التي تدور في إطار كوميدي ساخر، ويشارك في العرض الفنان القدير صبري عبدالمنعم، ومحمد عبدالجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويجري عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقال أبو الليف لـ«الوطن»: «انتظروني في عرض مسرحي جديد الخميس، والجمعة والسبت على مسرح عبدالمنعم جابر بالإسكندرية، الحاضر يعلن الغائب، لأنه عرض مسرحي جديد ومختلف يجمع بين الكوميديا والتراجيديا».