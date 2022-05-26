زوجة أبو الليف تكشف لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية بعد دخوله العناية المركزة

كشفت زوجة الفنان أبو الليف عن حالته الصحية، بعد دخوله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، خلال الساعات القليلة الماضية.

زوجة أبو الليف تكشف عن حالته الصحية

وقالت زوجة أبو الليف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تعرض لأزمة صحية مفاجئة أثناء عرضة مسرحية «عنبر 7»، نقل على إثرها إلى العناية المركزة، موضحة: «هو محطوط دلوقتي تحت جهاز الأكسجين في العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية».

وأضافت زوجة أبو الليف أنه تعرض لهذه الأزمة نتيجة لمجهود زايد؛ لأن كان يضغط علي نفسه لعرض المسرحية، خاصة أنه كان يفرح بفرحة الجمهور وهو خارج من العرض، وهم ينتظرون تحسن حالته الصحية حتى يخرج من العناية، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

مسرحية عنبر 7

يذكر أن الفنان نادر أبو الليف يعرض حاليا مسرحية «عنبر 7»، على مسرح عبدالمنعم جابر بالإسكندرية، التي تدور في إطار كوميدي ساخر، ويشارك في بطولة العرض الفنان القدير صبري عبدالمنعم، ومحمد عبدالجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويجرى عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.