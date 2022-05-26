أبو الليف يشكو إهمال الأطباء له في أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية

أعرب الفنان أبو الليف، عن سخطه بسبب عدم اهتمام الأطباء به، بعد أن جرى نقله للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الإسكندرية، إثر الإرهاق الذي تعرض له بعد الانتهاء من عرض مسرحيته الجديدة «عنبر 7»، التي يشارك في بطولتها.

أبو الليف يشكو من إهمال الأطباء

وكتب أبو الليف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «بقالي نص ساعة عايز دكتور العناية المركزة لأني تعبان ومحتاجه، وواضح إنه نايم ومش عايز يقوم من النوم حد يقولي دكتور إيه ده».

كان نادر أبو الليف قد طمأن جمهوره على صحته، موضحا في تصريحات لـ«الوطن» أنه يعاني من أزمة تنفسية تسببت في ضعف عضلة القلب، والأمر ازداد خلال عمله في المسرحية.

وقالت زوجة أبو الليف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تعرض لأزمة صحية مفاجئة أثناء عرضة مسرحية «عنبر 7»، نقل على إثرها إلى العناية المركزة، موضحة: «هو محطوط دلوقتي تحت جهاز الأكسجين في العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية».

وأشارت زوجة أبو الليف، إلى أنه تعرض لهذه الأزمة نتيجة لمجهود زايد؛ لأن كان يضغط علي نفسه لعرض المسرحية، خاصة أنه كان يفرح بفرحة الجمهور وهو خارج من العرض، وهم ينتظرون تحسن حالته الصحية حتى يخرج من العناية، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

مسرحية عنبر 7

يذكر أن الفنان نادر أبو الليف يعرض حاليا مسرحية «عنبر 7»، على مسرح عبدالمنعم جابر بالإسكندرية، التي تدور في إطار كوميدي ساخر، ويشارك في العرض الفنان القدير صبري عبدالمنعم، ومحمد عبدالجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويجرى عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.