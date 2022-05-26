طلاب «تانية ثانوي» يودعون الامتحانات بسعادة من «علم النفس».. بلا تعقيد

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي، من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، بأداء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ورقياً وإلكترونياً، بنسبة 30% للأسئلة المقالية، و70% إلكترونيا، وتشمل الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد».

سعادة من امتحان علم النفس والاجتماع

وعبر طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية عن سعادتهم من امتحان علم النفس والاجتماع، مؤكدين أن الامتحان جاء سهل في مستوى الطالب المتوسط، فيما اشتكى طلاب الشعبة العلمية من امتحان الكيمياء من بعض الأسئلة في الامتحان الإلكتروني.

وأكد أحمد محمد، الطالب بالصف الثاني الثانوي، على سهولة امتحان علم النفس والاجتماع، وأن أسئلتة جاءت من المنهج ومباشرة دون فلسفة أو تعقيد.

شكاوى من بعض الجزئيات في امتحان الكيمياء

وقال الطالب باسم سعيد، أن اسئلة امتحان الكيمياء في مستوي الطالب المتوسط، وورقة المفاهيم كانت مفيدة وشاملة المصطلحات التي كانت مفيدة في حل الامتحان.

وقالت الطالبة ايناس محمد، أن الأسئلة المقالية بامتحان الكيمياء سهلة، ولكن هناك بعض «التركات» في أسئلة الاختيار من متعدد.

وأكد الطالب أحمد سيد، أن امتحان الكيمياء كان يحتوي على بعض الجزئيات في الجزء الإلكتروني التي تحتاج إلى تركيز، وأن الوقت غير كاف وكان يحتاج لوقت أكثر.

وأكد مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم الفني، أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى اليوم من امتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والكيمياء للشعبة العلمية، مؤكدا أن الامتحان جاء وفقاً لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن طلاب الصف الثاني الثانوي تمكنوا من الدخول على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، دون أي مشكلات في السيستم، مؤكدا أن المنصة تعمل بكفاء وأن الغرفة لم تتلق أي شكاوى من الامتحان.