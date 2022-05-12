امتحانات بديلة لطلاب «تانية ثانوي» المتعثرين بسبب السيستم.. اعرف الجدول

يتساءل العديد من أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الثانوي، عن موقف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد تعلطل «السيستم» لعدد من طلاب الصف الثاني الثانوي في اليوم الأول لامتحان مادة اللغة العربية، والذي يؤديه الطلاب في اللجان وفقاً للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات بديلة لطلاب تانية ثانوي المتعثرين

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحان بديل لطلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني اليوم في مادة اللغة العربية بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم (عطل تقني).

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم تحرير محضر للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحان في المدارس، على أن يتم عقد الامتحانات البديلة للطلاب المتعثرين في أداء الامتحانات، بداية من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، ورقيًا في المدارس، وتتضمن الأسئلة الاختيار من متعدد.

جدول الامتحانات البديلة لطلاب الصف الثاني الثانوي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحانات الإلكترونية بظروف خارج إرادتهم، كالتالي:

- يوم الاثنين الموافق 30 مايو امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الاثنين الموافق 30 مايو امتحان مادة تطبيقات الرياضيات.

- يوم الاثنين الموافق 30 مايو امتحان مادة الجغرافيا.

- يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل امتحان مادة الفيزياء.

- يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل امتحان مادة الأحياء .

- يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

- يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل امتحان مادة التاريخ.

- يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات

- يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية .

- يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

- يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات.