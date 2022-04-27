اليوم.. آخر بروفة تجريبية لطلاب تانية ثانوي قبل امتحانات نهاية العام

يختتم طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الأربعاء 27 أبريل الاختبارات التدريبية لتدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت والامتحانات الإلكترونية قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، والذي من المقرر عقده يوم 12 مايو المقبل وفقاً للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، للاستفادة والحصول على أقصى فائدة والتأكد من جاهزية التابلت قبل امتحانات نصف العام.

طلاب تانية ثانوي يؤدون الامتحانات التدريبية في الأحياء والجغرافيا

ويؤدي طلاب تانية ثانوي الاختبارات التدريبية في مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي، وجغرافيا لطلاب شعبة أدبي، داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي، ويشمل الامتحان كل ما درسه الطالب في الشهر الأول، ويتضمن أسئلة مقالية وموضوعية.

وفي السياق نفسه، انتهت المديريات التعليمية بجميع المحافظات أمس الثلاثاء 26 أبريل، من حصر المدارس الثانوية العامة والخاصة والمجهزة تكنولوجيا وتسمح بعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 بها، تسجيل المدارس الثانوية المجهزة عن طريق قسم الأحساء الإدارة التعليمية.

الانتهاء من حصر المدارس المجهزة وطلاب أولي وتانية ثانوي

كما انتهت المديريات التعليمية من حصر طلاب الصفين الأول والثاني بالفترتين الصباحية والمسائية، لتسكين الطلاب الأصليين في المدارس المجهزة بالبنية التكنولوجية الفترة الصباحية، وطلاب الخدمات والمدارس الخاصة في الفترة المسائية.

ووجهت المديريات التعليمية بمراجعة أعمال الصيانة البسيطة، والانتهاء من إقرار الموانع للمشاركين في الامتحانات وإقرارات الانتهاء من المناهج الدراسية، وتكليف المتابعين بالمرور علي مقار اللجان ومتابعة توافر الشروط الواجب توافرها بها.

كما وجهت المديريات التعليمية، بتشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية، بمتابعة الامتحانات برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية كل من وكيل الإدارة التعليمة ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي ورئيس قسم الإحصاء.

وشددت المديريات على منع اصطحاب التليفونات المحمولة وكاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل اللجان الامتحانية حتي لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية وتطبيق قانون الغش.