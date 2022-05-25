«ختامها مسك».. سعادة بين طلاب أولى ثانوي: امتحان الأحياء دون فلسفة أو تعقيد

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي الفترة الصباحية بالمدارس المجهزة تكنولوجيا، من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، بأداء امتحان الأحياء ورقيا، والتي تتضمن الأسئلة المقالية بنسبة 30%، وإلكترونيا وتشمل الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» بنسبة 70 %.

سعادة من امتحان الأحياء أولى ثانوي

وعبر طلاب الصف الأول الثانوي، عن سعادتهم من سهولة امتحان مادة الأحياء، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وأن أسئلة الامتحان من المنهج دون فلسفة أو تعقيد، وأن ورقة المفاهيم كانت تحتوي على المعلومات التي أفادت الطلاب أثناء الامتحان.

أسئلة امتحان الأحياء.. دون فلسفة أو تعقيد

وقال محمد شريف، الطالب بالصف الأول الثانوي، إن امتحان الأحياء سهل وفي مستوى الطالب المتوسط، وأن الامتحان الورقي والإلكتروني لا يوجد به أي أسئلة معقدة سواء بالامتحان الورقي أو إلكتروني.

المنصة تعمل بكفاءة دون مشكلات تقنية

وأكد الطالب أحمد صقر، على سهولة الامتحان، وأن أسئلة امتحان الأحياء من المنهج دون فلسفة أو تعقيد، وأن المنصة كانت تعمل بكفاءة دون أي مشكلات تقنية.

وقالت الطالبة هبة، إن ورقة المفاهيم بامتحان الأحياء كانت تحتوي على المعلومات والمصطلحات أفدتنا في حل الامتحان.

وأكد مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى من الطلاب عن السيستم أو المنصة الكترونية بامتحان الأحياء، مؤكدا أن المنصة كانت تعمل بكفاءة، أن الطلاب تمكنوا من دخول الامتحان دون أي مشكلات أو معوقات.

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحان الأحياء جاء وفقاً لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وأن الغرفة لم تتلق أي شكاوى من أسئلة الامتحان الورقي أو الكتروني، وأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.