أنباء عن تسريب امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الثاني الثانوي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا زعموا أنّها أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع، الذي يُعقد لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية، ورقيا وإلكترونيا في المدارس.

ويضم الامتحان أسئلة مقالية وضعتها الإدارات التعليمية ورقيا، وأسئلة موضوعية «الاختيار من متعدد»، إلكترونيا، على أجهزة التابلت، وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وقالت مصادر بوزارة التعليم إن الجهات المختصة تتابع ما جرى تداوله للتأكد من واقعة تسريب الامتحان واتخاذ اللازم.

إجراءات صارمة ضد وقائع الغش

وبدأ امتحان علم النفس والاجتماع، قبل قليل لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية، في الجزء الورقي المخصص له 30% من الدرجات، ووضعته الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وحال غياب الطالب عن الامتحان الورقي لا يحق له دخول الامتحان الإلكتروني، حيث تُعقد الامتحانات وسط تنفيذ إجراءات مشددة ضد الغش، وأخرى ضد فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

نواجه ظاهرة الغش بحزم

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواجه ظاهرة الغش بحزم داخل جميع اللجان الامتحانية بالصف الثاني الثانوي، مشيرا إلى أنه جار التحقيق في حقيقة تسريب امتحان علم النفس والاجتماع، وحتى الآن لم يتم رصد أعمال غش أو تسريب لورقة الأسئلة، وأنّ الامتحانات تسير بشكل منتظم دون أي معوقات تؤثر على عقدها، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

كل حالات الغش ستحال للنيابة العامة

يُذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، وضع خطة شاملة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022، تشمل إغلاق جميع صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحظر دخول التليفون المحمول للّجان، وعدم السماح لأي طالب بدخول اللجان بالكتاب المدرسي، وتركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان، لضبط الطلاب الغشاشين، وأضاف قائلًا: «سيجري تحويل جميع محاضر الغش إلى النيابة العامة، لتوقيع أقصى عقوبة على الطلاب الغشاشين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الممتحنين».