حبس المتهم بانتحال صفة طبيب قلب بمستشفى طنطا الجامعي 4 أيام

قررت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، حبس عاطل انتحل صفة طبيب قلب وصدر داخل مستشفى طنطا الجامعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك أثناء سعيه للكشف على مرضى مستشفى طنطا الجامعي، وبحوزته سماعة طبيب وأدوية.

وكشفت التحقيقات في واقعة ضبط عاطل انتحل صفة طبيب بشري، وأستاذ مساعد في كلية طب جامعة طنطا، أن عملية ضبط المتهم تمت داخل المستشفى في قسم الاستقبال بمستشفى طوارئ طنطا الجامعي، مرتديا زي الأطباء.

انتحال صفة طبيب قلب وصدر

وأكد شهود عيان أن المتهم كان بحوزته سماعة طبيب وبعض الأدوية، ودخل قسم الاستقبال في مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، وتم ضبطه صباح أمس الأربعاء، وادعى أنه طبيب قلب وصدر دفعة 2015، وما هو دفع الأطباء زملاءه للشك فيه، وبطلب استخراج هويته، ارتبك، وتم استدعاء الأمن الإداري، وبالفحص ضبط بحوزته عدد من الكارنيهات المزورة، وأنه كان يعمل ممرضا من قبل وتم فصله منذ سنوات، وأن تلك الواقعة ليست الأولى، حيث سبق أن انتحل صفة طبيب في أحد المستشفيات من قبل.

بلاغ بضبط طبيب مزيف في مستشفى طنطا الجامعي

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بضبط شخص يدعى «ط ا ب»، 33 سنة، دون عمل، وبحوزته سماعة طبيب وكمية حقن مختلفة الأنواع، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان قسم شرطة أول طنطا، وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 17079 جنح أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة من أجل التحقيق في الواقعة، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الواقعة.