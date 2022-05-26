كيفية تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر؟.. «لو مش معاك خط باسمك»

حالة من القلق الشديد انتابت المواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، خوفًا من توقف البطاقة التموينية نتيجة عدم تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية الخاصة بهم، والتي ربما تعرضهم لتوقف صرف الحصص التموينية، ما جعل وزارة التموين تتيح الفرصة للمواطنين بتسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر إلكترونيًا ولفترة زمنية محدودة، حتى لا يكون هناك حاجة للذهاب إلى مكتب التموين التابع له البطاقة لتسجيله.

وعند تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، يشترط أن يكون هذا الرقم مسجلًا في إحدى شركات الاتصالات باسم صاحب البطاقة التموينية، ما يجعل الكثير من المواطنين يعانون من تلك المشكلة، نظرا لامتلاكهم خطوط هواتف غير مسجلة بأسمائهم، ما يجعلهم يبحثون عن حلول لتلك المشكلة، واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير كيفية خل مشكلة عدم امتلاك خط هاتف مسجل في الشركة باسم صاحب البطاقة التموينية، وفق ما أعلنت عنه وزارة التموين أو الإجراءات التي يجب إتخاذها وفق شركات المحمول، والتي جاءت كالتالي:

ماذا يفعل صاحب البطاقة التموينية إذا كان لا يمتلك خط هاتف مسجل باسمه في شركة الاتصالات؟

أوضحت وزارة التموين أن الأشخاص الذين لم يكن لديهم خطوط هاتف مسجلة في شركات الاتصالات باسمهم، من الممكن أن يذهبوا لأحد فروع شركات الاتصالات حتى يتمكنوا من شراء خط هاتف جديد وتسجيله باسمهم في الشركة، كي يتمكنوا من تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر.

كما أنه يمكن تحويل خط الهاتف من اسم شخص آخر إلى اسم صاحب البطاقة التموينية من خلال فرع شركة الاتصالات، وذلك من خلال الخطوات كالتالي:

خطوات تحويل ملكية الخط من شخص لآخر

- يذهب الشخص الراغب في تسجيل رقم الهاتف باسمه إلى فرع الشركة التابع لها، وتقديم طلب تحويل اسم صاحب الخط لاسم آخر.

- وحتى يتم تحويل الخط، يجب أن يكون هناك 3 أرقام سبق له الاتصال بها وتم تحويل رصيد منها أو إليها في وقت سابق.

- ويشترط أن يكون قد مر على امتلاك خط الهاتف مدة تصل إلى 60 يومًا على هذه العملية.

- ويجب أن يكون الراغب في تحويل ملكية الهاتف من اسم شخص لاسم آخر، أن يكون قد شحن 3 كروت مع ذكر فئة الكارت وتاريخ شحنه.

- الاسم الخاص بخطة أسعار الخط الحالية والسابقة وتاريخ التحويل إليها.

- كما بجب أن يكون صاحب الخط قد اشترك في خدمة تم تفعيلها حديثًا، مع ذكر اسم الخدمة وتاريخ تشغيلها.

وبعد إتمام الخطوات السابقة، يكون الخط أصبح باسم صاحب البطاقة التموينية، ويمكنه بعد ذلك تسجيلها عبر موقع دعم مصر.