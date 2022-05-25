يشهد محرك البحث العالمي جوجل زيادة الحركة البحثية حول لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 من أجل تحديث بيانات بطاقات التموين التي تسلمت رسالة بتسجيل رقم الهاتف عبر بونات صرف الخبز، والاستفادة من المهلة الممنوحة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسجيل رقم الهاتف والمحددة بيوم 30 يونيه المقبل تجنبا لوقف بطاقة التموين، وفقا لما نص عليه بون صرف الخبز.

لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022

تتمثل الخطوات الأساسية الدخول لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 الدخول إلى لينك موقع دعم مصر، ثم اتباع التالي:

الخطوة الأولى: فتح رابط موقع دعم مصر الرسمي عبر متصفح جوجل العالمي.

الخطوة الثانية: كتابة رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقمًا.

الخطوة الرابعة: يظهر مباشرة اسم رب الأسرة لرقم بطاقة التموين الذي تمّ كتابته.

الخطوة الخامسة: تدوين رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصالات، حتى تظهر رسالة قبول رقم المحمول.

من هو الشخص المطلوب منه تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين؟

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين مطلوب من رب الأسرة بنفسه أو الشخص صاحب بطاقة التموين المدون اسمه على البطاقة، مشيرة إلى أنَّه لم يتمّ قبول تسجيل رقم هاتف مسجل باسم أي فرد من أفراد الأسرة، وأنَّ التسجيل يتم بنجاح فقط لرقم موبايل باسم صاحب البطاقة فقط سواء كان «زوج أو زوجة أو جد أو جدة أو العم أو الخال أو أكبر الأبناء سنا».