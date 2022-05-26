فئات غير مطلوب منها تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين.. تعرف عليها

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فئات غير مطلوب منها التقيد بامتلاك رقم تليفون محمول، من أجل تسجيل رقم تليفون مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية المدون اسمه على البطاقة، بناء على ظروف خاصة لهذه الفئات التي استثنتها الوزارة.

فئات غير مطلوب منها تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

وشملت الفئات المستثناه من تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين «السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة»، لكن وزارة التموين اشترطت أن يجرى في هذا الشأن تقديم أحد أفراد الأسرة لموطف مكتب التموين ما يثبت ذلك، بأن رب الأسرة شخص سجين أو غير قادر على الحركة للذهاب لشركة المحمول لشراء رقم باسمه أو لمكتب التموين لتسجيل الرقم.

من هو رب الأسرة المراد تسجيل رقم الموبايل باسمه؟

وقالت مصادر خاصة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، إنه متاح لأي فرد بالأسرة أن يذهب لمكتب التموين لتسجيل رقم الموبايل، بشرط أن يكون مسجل في شركة المحمول باسم رب الأسرة فقط، وليس باسم أيا من أفرادها.

وشددت المصادر على تأكد رب الأسرة وصاحب بطاقة التموين أولا من وجود رقم موبايل مسجل باسمه في إحدى شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر «فودافون، WE، اتصالات، أورنج».

وتمهل وزارة التموين المواطنين حتى يوم 30 يونيه المقبل لإتمام عملية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين لأصحاب البطاقات الذين تسلموا رسالة عبر «بونات» صرف الخبز.