طريقة تفعيل بطاقة التموين بشرط إلزامي وخطوات بسيطة.. تعرف عليها

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة تفعيل بطاقة التموين، خاصة بالنسبة لبطاقات التموين الجديدة الصادرة كبدل فاقد للبطاقات المفقودة أو بدل تالف، من أجل تمكن ماكينة صرف الخبز والسلع من قراءة بيانات بطاقة التموين لصرف العيش والتموين الشهري للمواطنين المدرجين على منظومة الدعم والبالغ عددهم 72 مليون مواطن يستحقون صرف الخبز من بينهم 64 مليون مواطن يصرفون الدعم السلعي شهريا.

طريقة تفعيل بطاقة التموين.. خطوة واحدة من الموبايل

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، طريقة تفعيل بطاقة التموين بخطوة بسيطة عبارة عن إرسال رسالة نصية من الموبايل مدون بها رقم 1 إلى الرقم 9136، فيما تشترط الوزارة شرطا إلزاميا لإتمام هذه الطريقة بنجاح، يتمثل في ضرورة كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليس باللغة العربية، حيث يعقب إرسال هذه الرسالة استلام المواطن رسالة عبر الهاتف المحمول المدون بها الرقم السري والكود الخاص ببطاقة التموين من أجل التمكن من صرف الخبز والسلع الشهرية.

تحديث بيانات بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يشترط على المواطن الذي تسلم رسالة نصية عبر بون صرف الخبز بضرورة تسجيل رقم موبايل مُسجل باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين، وأن يتبع التعليمات الخاصة من أجل نجاح تسجيل رقم التليفون المحمول، وذلك عبر طريقتين، الأولى من خلال التوجه لمكتب التموين، والثانية من خلال موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم المحمول، يأتي ذلك ضمن ما تنفذه وزارة التموين من تحديث لقاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني وتنقية الأفراد غير المستحقين من أجل إيصال الدعم للمستفيدين فقط.