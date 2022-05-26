مصادر: وقف بطاقة التموين حال عدم صرف العيش والسلع لمدة 6 أشهر متتالية

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن بطاقة التموين يتم وقفها نهائيا حال استمرار عدم صرف الخبز والسلع بها لمدة 6 أشهر متتالية، إذ يقوم سيستم المنظومة بشكل مباشر بحذف بيانات البطاقة والأفراد المستحقين عليها من بين قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني والتي تضم حاليا 23 مليون بطاقة تموين مدرجا عليها 72 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميا من بينهم 64 مليون مواطن يصرفون التموين الشهري.

هل يمكن إصدار بدل لبطاقة التموين الموقوفة؟

ونوهت المصادر إلى أن بطاقة التموين التم يتم وقفها نهائيا لعدم صرف الدعم بها لمدة 6 أشهر متتالية، لا يتم إصدار بدل لها مع حذف الأفراد المدرجين عليها من مستحقي الدعم، وذلك بسبب وقف البطاقة عن الصرف، مضيفة: «البطاقة التي لم تصرف الدعم 6 أشهر أو أكثر يتضح هنا للوزارة أن الأسرة غير مستحقة للدعم، أو ليست بحاجة له، أو مسافرة في الخارج، وخلافه من أسباب عدم صرف الخبز والسلع المدعمة».

حالة أخرى لوقف بطاقة التموين نهائيا

وذكرت المصادر أن هناك حالة أخرى يتم فيها إيقاف بطاقة التموين وقفا نهائيا، وهي ضبط بطاقة التموين متروكة لدى المخبز أو البقال، خاصة إذا تم ضبطها مرة ثانية عقب المرة الأولى التي تنذر فيها وزارة التموين صاحب البطاقة فقط، فيما يتم وقفها في ضبطية المرة الثانية، موضحة أنه بناء على قرار وزاري صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن ترك بطاقات التموين لدى المخبز أو البقال مخالفة، إذ يتم في المرة الأولى لضبط البطاقة إنذار صاحبها، فيما يتم في المرة الثانية لضبطها وقفها نهائيا مع عدم إصدار بدل لها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين مستمرة حاليا من خلال مكاتبها المنتشرة على مستوى المحافظات في استقبال المواطنين أصحاب البطاقات التموينية لإتمام عملية تسجيل رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة، وذلك حتى انتهاء مهلة التسجيل والمحددة بـ30 يونيه المقبل.