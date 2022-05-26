وصول المتهم بالاعتداء على زوجته بـ«شومة» و«سكين» لأولى جلسات محاكمته

وصل المتهم بالاعتداء على زوجته بالضرب بشومة وسكين في الشرابية، قبل قليل، إلى محكمة جنح الأميرية، لحضور أولى جلسات محاكمته اليوم الخميس، كما وصلت زوجته «المجني عليها»، لحضور جلسة محاكمته.

محاكمة المتهم بضرب زوجته بشومة وسكين

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم «وليد. س. أ»، في 13 مايو الحالي، بدائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة، ضرب زوجته «ماري. م»، عمدا محدثا إصابات بالغة في رأسها وجسدها، مستخدما عصا خشبية «شومة، وسكين»، وهو ما أحدث إصابتها التي أعجزتها عن ممارسة أعمالها واشغالها الشخصية لمدة اقتربت من 20 يوما.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم استخدم سكينا، وعصا خشبية شومة، دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة أو الضرورة المهنية.

محاكمة جنائية عاجلة

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة المتهم بالتعدي على زوجته في منطقة الشرابية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت له اتهاما بالتعدي بالضرب على زوجته وإحداث إصاباتها باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وعصا خشبية «شومة».