تطعيم 104 آلاف مواطن في حملة طرق الأبواب لمواجهة فيروس كورونا بالقليوبية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين والموظفين بالديوان العام، ضد فيروس كورونا، في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي، والتي تعد من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مؤكدا على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية يرافقه اللواء هشام خشبة، سكرتير عام المحافظة، والدكتورخالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة، لفرقة حملة طرق الأبواب بمبنى ديوان عام المحافظة، والتي تستهدف تطعيم موظفي الديوان العام والمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بالمنازل بكافة قرى المحافظة، خلال الفترة من 22 مايو الجاري إلى 9 يونيو 2022، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا.

750 فرقة منتشرة للتطعيم بالقليوبية

‎وأوضح محافظ القليوبية أن مديرية الصحة بقيادة الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقوم بالتطعيم عن طريق 750 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات مثل محطات السكك الحديدية ومحطات الأتوبيس والأسواق والجامعات، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف الذي يصل إلى مليون و200 ألف مواطن.

خطة لنشر التوعية بين المواطنين

وأضاف «الهجان»، أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة، قامت بتنفيذ خطة لنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة ووضع بالونات وبوابات في الميادين والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس والنشر عن طريق الإذاعة المحلية والموقع الرسمي للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في أخذ اللقاح.

تجدر الإشارة إلى بدء الحملة بعدد 750 فرقة منتشرة بجميع مراكز وقرى المحافظة، تعمل بالمدن من الساعة 8 صباحا إلى 3 عصرا بالفترة الصباحية، ومن 4 عصرا إلى 8 مساء بالفترة المسائية، أما في القرى تعمل من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا.

وبلغ إجمالى عدد الرائدات المشاركات في الحملة 591 رائدة بمحافظة القليوبية، للمساعدة في الحصر وحشد المواطنين، وبلغ إجمالي عدد المطعمين حتى اليوم 104773 مواطنا، الجرعة الأولى 61377 والجرعة الثانية 18039 والجرعة التنشيطية 25357.

تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ويناشد محافظ القليوبية المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، معلناً عن تخصيص بعض الخطوط لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه.