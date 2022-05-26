التأمينات: توصيل بطاقات ميزة لكبار السن من أصحاب المعاشات إلى المنازل مجانا

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّ الهيئة كان لديها نحو 6.5 مليون مواطن، من أصحاب البطاقات الزرقاء البلاستيكية، والتي تدعم عملية السحب فقط، موضحا أنّ هيئة التأمينات استبدلت بطاقات 5.5 مليون منهم، ببطاقة ميزة.

رسالة عاجلة لأصحاب البطاقات الزرقاء

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي قبل قليل، أنّ عدد أصحاب البطاقات الزرقاء أصبح مليون مواطن فقط، تنتهي صلاحية بطاقاتهم خلال أشهر 6 و7 و8، مناشدًا إياهم بسرعة التوجه للتأمينات قبل نهاية الشهر الحالي، قبل استلام رسالة تلزمه بالتوجه إلى هيئة التأمينات لسحب المعاش.

استبدال البطاقات الزرقاء بـ«كارت ميزة»

وأوضح عوض، أنّ هيئة التأمينات ذلّلت جميع العقبات بالشراكة مع البنك الزراعي، الذي لديه أكثر من 1100 فرع في مصر، لافتا إلى أنّ ما سيتم تنفيذه في مكتب التأمين، سينفذه البنك، والمطلوب أن يذهب المواطن إلى التأمينات أو أحد فروع البنك، بصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المعاش، أو صورة من بطاقة القائم بالصرف، مدونا عليها رقم الهاتف المحمول، وتسليمها، وبعدها يتسلم كارت ميزة ويفعّله لاستلام المعاش».

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه سيتم حصر البطاقات التي ستنتهي في شهر مايو لنحو 260 ألف مواطن لم يتمكنوا من سحب المعاش، موزعين على 360 مكتب معاشات.

وأوضح أنّ البطاقات التي انتهت صلاحيتها، على صاحبها الذهاب لأقرب مكتب تأمينات لتفعيل الكارت وصرف المعاش، والحصول على بطاقة ميزة، مشيرا إلى أنّ العملية لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، فضلا عن أنّه يتم توصيل كارت ميزة مجانا حتى المنزل، حال عدم استطاعة المواطن الذهاب، إذا كان من كبار السن أو يواجه صعوبة في الحركة.