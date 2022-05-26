اليوم.. البت في 693 طعنا على أسماء المرشحين للانتخابات النقابية بالمحافظات

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس اللجنة العليا؛ للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية، أنّ من المقرر اليوم الخميس البت في 693 طعنًا على أسماء المرشحين في الانتخابات النقابية العمالية على مستوى 20 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات من إجمالي 27 مديرية، حيث لم يتقدم في 7 مديريات الطعون على أسماء المرشحين، وسينظر المستشارون رؤساء اللجان العامة المشرفة على الانتخابات في هذه الطعون.

وأكد الوزير، أنّ اللجان المشرفة الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأنّ كل من يتقدم بطعن على الأسماء المرشحة يتم دراسته من قبل القاضي، مشيرًا إلى أنّ هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة؛ للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال، ويسهم في زيادة الإنتاج.

وقال سعفان إنّ أنه من المقرر إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة 2022/2026، غدًا وبعد غدٍ «الجمعة والسبت 27 و28 مايو الجاري»، وتشمل 14 تصنيفًا نقابيًا للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأشار الوزير إلى أنّ من المقرر أن تجرى الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها يوم 29 مايو الجاري بمواقع العمل المختلفة، ويوم 30 من الشهر نفسه لباقي اللجان، تحت إشراف قضائي كامل، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022، وإيداع الأوراق في مديريات القوى العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل.