«فاروق»: اختيار «عامر» لرئاسة اجتماعات البنك الدولي تكريم لقامة اقتصادية

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنَّ قيام مجموعة البنك الدولي باختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ليترأس اجتماعات الخريف للصندوق والبنك في أكتوبر 2022، بمثابة تكريم لقيمة وقامة اقتصادية كبيرة، بجانب الاعتراف الدولي بدعم الاقتصاد القومي ومواجهة التحديات.

«فاروق»: دور قيادي لمحافظ البنك المركزي المصري في إدارة السياسة المالية والنقدية

وأضاف «فاروق»، أنَّ البنك المركزي المصري تولى دور قيادي لتنظيم السياسة النقدية والمالية للدولة بكفاءة واحترافية، شهدت لها المؤسسات الدولية.

وأكد رئيس البنك الزراعي، أنه خلال السنوات الماضية، كان للدعم الرئاسي للقطاع المصرفي أثر كبير في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي، وتعظيم قدراته لخدمة الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

أهمية قانون البنوك الجديد ومردوده الإيجابي على مكانة القطاع المصرفي

وأشار علاء فاروق، إلى الأثر والمردود الإيجابي لإقرار قانون البنوك الجديد، وما له من أهمية بالغة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي، ودعم استقراره وقوته، مؤكدا حرص البنك المركزي على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في الدولة، وبيئة التنمية ومناخ الاستثمار.

مبادرات البنك المركزي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030

ويرى «فاروق» أنَّ إطلاق مبادرات البنك المركزي المصري، وأبرزها مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، ودعم القطاع السياحي، علاوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي، ساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، فضلاً عن تعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة.

وفي السياق، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، إنَّ اختيار طارق عامر، لرئاسة اجتماعات الخريف لمجموعة البنك وصندوق النقد دليل على قوة ومكانة البنك المركزي المصري والسمعة الطيبة التي يتمتع بها في الأوساط الدولية، بالإضافة إلى نجاح «عامر» في إدارة ملف السياسة النقدية بأقصى درجات الاحترافية والمرونة.

وأضاف «بدير»، أنَّ البنك المركزي المصري بقيادة محافظه، بذل جهودا ضخمة لتعزيز ودعم الاستقرار النقدي والمالي في مصر، والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، والدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف، والسيطرة على معدلات التضخم، مشيرا إلى نتائج تلك الجهود التي أسفرت عن وصوله إلى أحد أفضل 10 محافظين بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021، بالإضافة إلى إشادة العديد من المؤسسات المالية العالمية بقوة وصلابة القطاع المصرفي المصري.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي أن تمثيل مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي واختيار محافظ البنك المركزي ليرأس تلك الاجتماعات وإلقاء الكلمة الافتتاحية في الاجتماعات برفقة رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، يعكس أيضا نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في ظل العديد من الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمدادات والتوريد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.