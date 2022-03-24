رئيس البنك الزراعي: القروض زادت من 30 مليار إلى 60 خلال 18 شهر فقط

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن هناك بروتوكول لتطوير السفن في دمياط، وكذلك توفير السلع الغذائية في مختلف المحافظات، من خلال التطوير للمزارع المفتوحة بالنسبة للدواجن، وزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال القروض بنسبة 5% فقط، بواسطة مبادرة البنك المركزي.

زيادة القروض من 30 مليار إلى 60 مليار جنيه

أضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن خلال 18 شهر ماضي، كانت القروض 30 مليار جنيه، وأصبح أكثر من 60 مليار جنيه حاليا، والأغلب منها تذهب للزراعة والتصنيع الزراعي والسمكي والداجني والثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه جرى توقيع مجموعة بروتوكولات في بني سويف والأقصر وقنا، ثم الدقهلية وبورسعيد، إذ يجرِ تمويل المعارض من أجل توفير سلع وقروض للأشخاص في مختلف المحافظات.

إحلال سيارات النقل الجماعي في المحافظة

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن القيادة السياسية طالبت بإحلال السيارات القديمة المستخدمة في النقل الجماعي في مختلف المحافظات خاصة النصف نقل وسيارات الميكروباص بالتنسيق مع المحافظين ويتم توفير سيارات حديثة بالتنسيق مع وكلاء السيارات، ويختار العميل السيارة التي يريديها ويدفع 20% من قيمة السيارة ويتم تسهيل تقسيط باقي ثمن السيارة على 7 سنوات وتوفير سعر مخفض للفايدة.