البحث عن أسعار العملات المختلفة في البنوك العاملة بأسواق الصرافة المصرية، يهم شريحة كبيرة من المواطنين سواء الراغبين في السفر لقضاء الإجازة الصيفية بالخارج، أو الباحثين عن أعمال خلال فترة العطلة.

وحرصا من جريدة «الوطن» على تقديم كل ما يبحث عنه المتابعين، نوضح من خلال السطور التالية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 27-5-2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في تعاملات اليوم ببنك قناة السويس 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.67 جنيه للشراء، فى حين سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 19.95جنيه للبيع مقابل 19.77 جنيه للشراء، ووصل سعر اليورو في المصرف المتحد لسعر 19.67 جنيه للشراء مقابل 19.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 4.97 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري لنحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

كما وصل سعر الجنية الإسترليني في البنك المركزي نحو 23.14 جنيه للشراء و23.29 جنيه للبيع، وبلغ سعره في المصرف المتحد نحو 23.01 جنيه للشراء و23.36 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.28 جنيه للشراء و23.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل اليوم الجمعة سعر الدولار في بنك مصر اليوم لنحو 18.61 جنيه للبيع مقابل 18.55 جنيه للشراء، في حين جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.55 جنيه للبيع مقابل 18.45 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.61 جنيه للبيع مقابل 18.55 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي نحو 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك مصر نحو 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري بين 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع.