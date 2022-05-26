الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار بعد خفض أسعار الفائدة

انخفض سعر الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي إلى 60.8 مقابل الدولار الواحد، بعد قرار البنك المركزي الروسي اليوم، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، بينما كانت الأسواق تتوقع خفضًا أصغر.

سجل الروبل أعلى مستوى في 7 سنوات عند 54.8 للدولار الواحد في أوائل الشهر الحالي، وهو العملة الأفضل أداءً في العالم حتى الآن هذا العام، ومع ذلك توقف الارتفاع على ما يبدو وعكس الروبل مساره، حيث بدأ البنك المركزي الروسي تخفيف ضوابط رأس المال وخفض تكاليف الاقتراض، بهدف منع مزيد من التراجع، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

توقعات بمزيد من التراجع الشهر المقبل

تاريخيًا، وصل سعر الروبل الروسي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 150 للدولار الواحد في مارس 2022، ومن المتوقع تداول الروبل الروسي عند 61.74 للدولار الواحد بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم تداوله عند 68.99 للدولار في غضون 12 شهرًا.

خفض أسعار الفائدة

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 300 نقطة أساس إلى 11%، خلال اجتماع عقد اليوم 26 مايو 2022.

توقعات بتراجع التضخم

وبلغ التضخم السنوي في موسكو خلال أبريل الماضي 17.8%، متراجعا بذلك بشكل أسرع وفق توقعات بنك روسيا لشهر أبريل الماضي، وسط مؤشرات بهبوط معدل ​​التضخم السنوي في روسيا إلى 5.0-7.0% في عام 2023 ليتراجع بعد ذلك إلى 4% في عام 2024.