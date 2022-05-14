«متخطيا صلاح».. رامي عياش يحتفل بتصدره تريند تويتر بـ«العين بالعين»

احتفل الفنان اللبناني رامي عياش بتواجده ضمن الكلمات الأكثر تداولا في مصر عبر موقع التغريدات القصيرة الشهير تويتر، بعد ساعات من إعلانه تصويره المسلسل الدرامي الجديد «العين بالعين».

رامي عياش يبدأ تصوير مسلسل العين بالعين

نشر عياش صورة لتصدره تريند تويتر مصر بعد الإعلان عن مصر متفوقا على اسم لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول محمد صلاح وعلق عليها قائلا «العين بالعين».

رامي عياش كان قد كشف عن تصوير مسلسله الدرامى الجديد «العين بالعين» مع نهاية هذا الشهر وذلك بعد نهاية كافة التحضيرات.

كما قام عياش بنشر بعض الصور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا «وابتدينا.. العين بالعين».

رامي عياش يشاركه فى بطولة العمل سيرين عبد النور

مسلسل «العين بالعين» تشارك في بطولته النجمة سيرين عبد النور، ومن إخراج رندة العلم ومن إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح.

تدور أحداث مسلسل العين بالعين فى إطار الأكشن والإثارة.. ومن المقرر أن يعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية.

يذكر أن البوب ستار رامي عياش كان قد طرح مؤخرا فيديو كليب لأغنيته «أنت لي»، تزامنا مع احتفالات عيد الحب الماضي، وهي من كلمات علي المولى وألحان محمود عيد، وإخراج إنجي جمال، ومن إنتاج شركة مزيكا، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية ولا تزال على موقع يوتيوب.

يذكر أن عياش كان قد شارك قبل عام كضيف شرف في مسلسل 2020 مع الفنان قصي خولي والفنانة نادين نسيب نجيم، مع شركة صادق الصباح، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، حيث جسد عياش دور شقيق نادين.