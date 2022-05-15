أعمال درامية شارك بها رامي عياش قبل «العين بالعين».. منها 2020

أعلن الفنان اللبناني رامي عياش، بدء تصويره مسلسله الدرامي الجديد «العين بالعين»، مع نهاية شهر مايو، عبر حسابه الشخصي على تويتر، معلقا: «وابتدينا.. العين بالعين».

مسلسل العين بالعين بطولة رامي عياش

وبدأ رامي عياش مشواره الدرامي، من خلال بطولة فيلم مصري بعنوان باباراتزي «للحب حكاية»، الذي عرض عام 2015، بطولة إيمان العاصي، عزت أبوعوف، كارلا بطرس، وإنجي شرف ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج سعد هنداوي، ودارت قصته حول فتاة مصرية تسافر إلى لبنان، وخلال رحلتها تواجه العديد من الصعوبات، حتى يساعدها شاب لبناني، ومع الوقت تتطور الصلة بينهما إلى علاقة حب.

رامي عياش ضيف شرف في مسلسل 2020

أما العمل الدرامي الوحيد في مسيرته، فكان «أمير الليل»، وهو مسلسل لبناني عرض عام 2016، بطولة داليدا خليل وميس حمدان، تأليف منى طايع، وإخراج ايلي برباري، وكانت تدور قصته حول اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية، وتموت زوجة الأمير عمر شهاب شخصية رامي عياش من شدة المرض، وتقرر شقيقتها أن تعقد معه صفقة كي يتزوج منها من أجل رعاية ابنة شقيقتها، وسرعان ما تتنامى العلاقة بينهما إلى حب.

2020

مسلسل "العين بالعين " تشارك في بطولته النجمة سيرين عبد النور، ومن إخراج رندة العلم، ومن إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار الاكشن والإثارة، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية.