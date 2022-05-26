تأجيل محاكمة حمزة زوبع في قضية «اللجنة الإعلامية للإخوان» لـ12 يونيو

قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم حمزة زوبع و16 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان»، لـ12 يونيو المقبل، لطلبات الدفاع، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

انضمام المتهمين لجماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4736 لسنة 2022، جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، قيام المتهمين حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، في الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية الهدف منها استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

مسؤولية إدارة اللجنة الإعلامية

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهم الأول حمزة زوبع تولي مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج، فضلا عن تولي المتهم الثاني حسام الدين عبدالرحمن، مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، والمتهم الثالث السيد فرج توكل، مسؤولية وحدة المونتاج بذات اللجنة، والمتهم الرابع تولي مسئولية وحدة المعلومات.

أما المتهم الخامس فقد تولى مسؤولية المكتب الإداري لتلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم، والمتهم السادس وحتي السابع عشر انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للتنظيم موضوع الاتهام أولا.