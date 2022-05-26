تأجيل محاكمة رئيس حي مصر القديمة بتهمة الرشوة لـ17 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق، و8 أشخاص متهمين آخرين، وذلك في القضية التي يواجهون فيها تهمة تقاضي مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لـ17 يونيو للحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وتامر حمدي سعودي، وبشير عبدالرؤوف بشير، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، ومحمد فاروق.

تفاصيل القضية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 1051 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهمين بالتورط في قضية رشوة عن طريق تقاضي مبلغ مالي 400 ألف جنيه من أحد متعهدي القمامة العاملين في نطاق الحي على سبيل الرشوة، وهم: «ع. خ، 54 عاما، رئيس حي مصر القديمة»، و«ع. ج، 68 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«م. س، 32 عاما، مدير شركة لخدمات النظافة»، و«م. ع، 46 عاما، مالك شركة لخدمات النظافة»، و«ج. م، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ج. ش، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ع. ا، 54 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«و. ب، 61 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، «و. ف، 46 عاما، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة».

رئيس الحي طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة

وأضافت أوراق القضية التي وجهت فيها النيابة العامة للمتهمين عدة تهم كان منها أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، رئيس حي مصر القديمة، بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للإخلال بأداء عمل من وظيفته، وطلب المتهم الأول رئيس حي مصر القديمة 80 ألف جنيه من «ج. ع»، و«م. ث»، و«م. ع»، وتلقى المتهمين من الثاني حتى الأخير بواسطة المتهم الثاني وآخر توفي، مبالغ مالية دورية قيمتها 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وجاء ذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامة مالية عليهم، لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وقدم المتهمون من الثاني حتى الأخير مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة لموظف عمومي للإخلال بأداء وظيفته، من خلال تقديمهم للمتهم الأول رئيس حي مصر القديمة بواسطة المتهم الثاني وآخر توفي مبالغ الرشوة محل الاتهام.