تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بضرب زوجته بـ«شومة» لـ2 يونيو للحكم

أجلت محكمة جنح الأميرية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على زوجته بالضرب بـ«شومة وسكين» في الشرابية، لجلسة 2 يونيو المقبل للحكم.

محاكمة المتهم بضرب زوجته بـ«شومة»

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم «وليد. س. أ»، ضرب زوجته «ماري. م»، عمدا محدثا إصابات بالغة في رأسها وجسدها، واعتدى عليها بعصا خشبية «شومة» وسكين، ما أحدث إصابتها التي أعجزتها عن ممارسة أعمالها وأشغالها الشخصية لمدة اقتربت من 20 يوما.

حيازة سلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية أنّ المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض «سكين»، وأداة تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص «عصا خشبية شومة»، دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة أو الضرورة المهنية.