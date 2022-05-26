قناة السويس: تطوير القطاع الجنوبي لاستيعاب أجيال جديدة من السفن

استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بطول 40 كيلو مترا، من الكيلو 122 حتى الكيلو 162، أمام لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، ضمن مناقشة مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية 2022 /2023.

توسعة وتعميق المجرى الملاحي

وقال الفريق ربيع، إنّ المشروع يستهدف توسعة وتعميق المجرى الملاحي لاستيعاب أجيال جديدة من السفن لم تصنع بعد في إطار التخطيط المستقبلي، لافتا إلى أن العمل يتم بكراكات الهيئة، وقائم على مدار 24 ساعة دون تعطيل المجرى الملاحي حتى لا يؤثر ذلك على حركة السفن بالقناة.

مساهمة المصريين في المشروع

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس القديمة، والتي كانت ضمن التصنيف العالمي، لم تكن على المستوى المطلوب، رغم حفرها بعمق 8 أمتار فقط، ووصول عمقها إلى 22 مترا، إلا أنها لم تكن كافية للسفن العملاقة، مشيرا إلى أن أي عطل في أي سفينة كان يعطل سير الملاحة بالمجرى الملاحي: «الشعب المصري نجح في جمع 64 مليار جنيه خلال أيام للمساهمة في مشروع قومي عملاق، وهو ما يؤكد فكرة الالتفاف الشعبي حول الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس القديمة كانت بمثابة مشروع قومي استغرق تنفيذه نحو 10 سنوات واستشهد خلاله 120 ألف شخص، لافتا إلى أن الحفر تم بأدوات بدائية، موضحا أنها سميت بقناة السويس لأنه لم يكن هناك مدينتي بورسعيد والإسماعيلية.

وأشار إلى أن المجرى الملاحي هو شريان الحياة للمنطقة، لافتا إلى أن هذا هو ما حدث بعد حفر قناة السويس الجديدة، حيث ظهرت مدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس الجديدة نتيجة حفر القناة الجديدة في عام واحد فقط.