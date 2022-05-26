«الإحصاء» يستعرض الأوضاع الصحية للمرأة: عمرهن المتوقع 74.1 سنة.. وارتفاع معدل وفياتهن

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي من أجل تنمية صحة المرأة، حيث تستعرض دول العالم المختلفة الوضع الصحي الراهن للمرأة، وبدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنجابية في كوستاريكا عام 1987، والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوما عالميا من أجل تنمية صحة المرأة، مع الأخذ في الاعتبار انتشار كوفيد 19 الذي كان له تأثير على وفيات الإناث والأمهات.

ومن أهم المؤشرات وفقا لبيانات الجهاز لجمهورية مصر العربية، ما يلي:

العمر المتوقع عند الميلاد للإناث

(74.1 سنة) العمر المتوقع عند الميلاد للإناث عام 2022، حيث ارتفع من 72.6 عام 2020 إلى 74.1 عام 2022، وجرى إعادة تقدير توقع البقاء على قيد الحياة وفقا لمعدلات الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا منذ عام 2020.

معدل الإنجاب الكلي

بلغ معدل الإنجاب الكلي 2.88 مولود لكل سيدة عام 2020 مقابل 3.0 عام 2019، والمعدل هو متوسط عدد الأطفال الذى يمكن أن تنجبهم السيدة خلال فترة حياتها الإنجابية وفقا لمعدلات الإنجاب التفصيلية السائدة داخل الحدود الجغرافية للدولة فى سنة معينة.

معدل وفيات الإناث

معدل وفيات الإناث 6.2 حالة لكل ألف من الإناث عام 2020، وتلاحظ ارتفاع معدل وفيات الإناث مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث بلغ 6.2 وفاة لكل ألف من الإناث بعد ثبات معدل العامين السابقين، ويرجع ارتفاعه نتيجة لجائحة كورونا.

أسباب وفيات الإناث

1.5% نسبة الانخفاض في وفيات الإناث بالأورام بين عامي (2017 ـ 2020)، وتباينت نسب وفيات الإناث طبقا للأمراض على النحو التالي:

- أمراض الجهاز الدوري: ارتفعت نسبة وفيات الإناث بهذا السبب من 50.6% عام 2017 إلى 54.2% من إجمالي وفيات الإناث عام 2020.

- أمراض الجهاز الهضمي: انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9% عام 2017 إلى 5.3% من إجمالي وفيات الإناث عام 2020، وترجع نسبة الانخفاض نتيجة المبادرات الصحية التي نفذتها الدولة.

- أمراض الجهاز التنفسي: ارتفعت نسبة الوفيات بين الإناث بهذا السبب من 8% عام 2017 إلى 12% عام 2020.

- أمراض الأورام: انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4% عام 2017 إلى 4.9% عام 2020، وترجع نسبة الانخفاض نتيجة المبادرات الصحية التي تنفذها الدولة.

- الحمل والولادة والنفاس: تلاحظ ثبات نسبة وفيات الإناث بهذا السبب 0.1% وهي أقل نسبة بين أسباب الوفاة خلال الأعوام السابقة.

معدل وفيات الأمهات

معدل وفيات الأمهات 49 سيدة لكل 100 ألف مولود حي عام 2020، ويعرف هذا المعدل بأنّه عدد الأمهات اللاتي يتوفين خلال سنة ميلادية محددة بسبب الحمل أو الولادة أو خلال فترة الأربعين يوما التالية للولادة (فترة النفاس)، لكل 100 ألف مولود حى داخل الحدود الجغرافية للدولة أو لوحدة إدارية محددة.

وارتفع معدل وفيات الأمهات من 43.6 سيدة لكل 100 ألف مولود حي عام 2017 إلى 49 سيدة عام 2020، ويرجع ارتفاع معدل وفيات الأمهات لانتشار (كوفيد 19).

إصابات كورونا بين الموجة الأولى والثانية والثالثة

لوحظ أنّ نسبة إصابة الذكور في الموجة الأولى 52.6% أعلى من نسبة إصابة الإناث التي بلغت 47.4%، وتساوت نسبة الإصابة في الموجة الثانية للذكور والإناث حيث بلغت 50%، إلا أنّ الموجة الثالثة شهدت اختلافا كبيرا في نسبة الإصابات، حيث انخفضت نسبة إصابة الذكور لتصل إلى 47.3%، في حين أنّ نسبة إصابة الإناث ارتفعت إلى 52.7%.

وفيات كورونا بين الموجه الأولى والثانية والثالثة

كانت الوفيات بين الذكور أعلى منها بين الإناث خلال الموجتين الاولى والثانية، وبلغت نسبة وفيات الذكور خلال الموجة الأولى 55.1%، وانخفضت قليلا لتصبح 52.9% خلال الموجة الثانية، بينما كانت وفيات الإناث 44.9% خلال الموجة الأولى، وارتفعت خلال الموجة الثانية لتصل 47.1%، إلا أنّ الموجة الثالثة شهدت ارتفاع وفيات الإناث مقابل الذكور، وبلغت 53.2% للإناث مقابل 46.8% للذكور، ما يعكس وجود أثر للنوع على عدد الوفيات.

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة

من يوم (1/7/2019 إلى يوم 15/4/2022)، بلغ إجمالي عدد السيدات اللاتي تلقين خدمات المبادرة بالوحدات .437.806، وعدد السيدات اللاتي تم فحصهن في عيادات الفحص المتقدم .208.292، وعدد السيدات اللاتي تلقين خدمات الأشعة من الماموجرام وسونار .14.798، وعدد السيدات اللاتي تم سحب العينة وتحليل الباثولوجي لهن .8.744، وعدد السيدات اللاتي تأكد إصابتهن بأورام الثدي السرطانية .57.300، وعدد السيدات اللاتي يتلقين خدمات العلاج الخاص بأورام الثدي على نفقة الدولة.

مبادرة صحة الأم والجنين من (1/3/2020 حتى 8/5/2022)

1.456.724 إجمالي عدد المستفيدات من مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، و2.365.721 إجمالي عدد الإناث اللاتي تم الكشف والتشخيص لهن في المبادرة.