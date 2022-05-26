بالأسماء.. رسامة 10 أساقفة يومي 4 و5 يونيو في العاصمة الإدارية

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رسامة 10 رهبان في درجة الأسقفية على الإيبارشيات والمطرانيات والأديرة في الداخل والخارج، والتي تم استحداثها، أو التي توفى المطارنة والأساقفة الذين كانوا يتولون المهام في تلك الأماكن.

البابا يرأس الرسامة يومي السبت والأحد

وسيرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة عشية الرسامة وقداس الرسامة يومي السبت والأحد 4 و5 يونيو المقبل، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون تلك ثاني مرة يتم فيها رسامة الأساقفة الجدد بالكنيسة داخل تلك الكاتدرائية، والتي تشهد صلوات قداس عيد الميلاد المجيد كل عام منذ افتتاحها.

ويشارك في صلوات العشية والقداس أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذين سيحضرون الاجتماع السنوي للمجمع المقدس الذي ستُعقد جلسته الرئيسية يوم 9 يونيو في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

أسماء الأساقفة الجدد

والرهبان الذين سيتم رسامتهم أساقفة هم الراهب القمص أرسانيوس الباخومى رئيسًا لدير الأنبا باخوميوس أب الشركة في حاجر إدفو، والراهب القمص ديسقوروس البراموسي رئيسًا لدير الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين، والراهب القمص توماس التوماسي رئيسًا لدير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، والراهب القمص إيسيذوروس الأنبا بيشوي أسقفًا لكرسي إيبارشية أسوان وتوابعها، والراهب القمص يعقوب الأنطوني أسقفًا لكرسي إيبارشية بني مزار وتوابعها، والراهب القمص فيلوباتير السينائي أسقفًا لكرسي إيبارشية شبين القناطر وتوابعها.

وتضم القائمة أيضًا الراهب القمص بيسنتي الأنبا بيشوي أسقفًا لكرسي إيبارشية أبنوب وتوابعها، والراهب القمص إبيفانيوس المحرقي أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى، والراهب القمص أرشيليدس الأنطوني أسقفًا عامًا لإيبارشية تورنتو في كندا، والراهب القمص جبرائيل الأنبا بولا أسقفًا عامًا لإيبارشية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حضور الأقباط لتلك الصلوات بالحجز المسبق، في ظل تحديد أعداد معينة لكل إيبارشية ودير لحضور تلك المناسبات.