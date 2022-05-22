حالة الطقس غدا الإثنين 23-5-2022.. رياح نشطة وارتفاع في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا الإثنين، لافتة إلى أنّ الطقس سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة غدا، على جميع مدن الجمهورية، شديد الحرارة على محافظات ومدن جنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، حار على محافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيانها بشأن حالة الطقس غدا، أنّ الرياح الشمالية الغربية مستمرة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا وبشكل متقطع، على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، ووسط وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 30-35 كم في الساعة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى وجنوب وشمال محافظات الوجه البحري، ومحافظة جنوب سيناء، ومدن وسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، في حين تزيد فترات سطوع الشمس ليسود طقس مشمس خلال ساعات النهار على مدن ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، ومع بداية ساعات المساء، يشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تتراوح بين 10-15 درجة على جميع مدن ومحافظات البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 23 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.