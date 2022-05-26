سائق توك توك يشعل النيران في صديقه بالجيزة.. «كان بيهزر معاه»

أشعل سائق توك توك النيران في جسد صديقه الطالب الذي كان يستقل معه التوك توك في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، فأثناء إشعال الطالب «سيجارة»، قام السائق بتهويشه بزجاجة بنزين قاصدًا المزاح معه، إلا أن النيران اشتعلت فيه وجرى نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وصول الطالب إلى مستشفى الصف العام مُصاباً بحروق 50%

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بوصول طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، إلى مستشفى الصف العام، يعاني من حروق متفرقة بنسبة 50% وبانتقال رجال المباحث وسؤال المجني عليه، قرر أنه كان يستقل توك توك مع صديقه وأنه أشعل سيجارة، وفي أثناء ذلك قام المتهم بالمزاح معه وتهويشه بزجاجة بنزين، إلا أن غطاء الزجاجة وقع فأمسكت النيران به وقام المتهم بنقله إلى المستشفى.

القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة

وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد أحمد خلف رئيس القطاع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.