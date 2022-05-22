عامل يشعل النيران في نفسه أمام منزله بشبرا

تخلص عامل من حياته بإشعال النيران في نفسه بعد سكب مادة تساعد على الاشتعال عليه، وذلك أمام منزله بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة شبرا، يفيد بتخلص عامل من حياته عن طريق إقدامه على إشعال النيران في نفسه بعد سكب مادة تساعد على الاشتعال عليه وذلك أمام منزله بمنطقة شبرا بالقاهرة.

سكب مادة تساعد على الاشتعال للتخلص من حياته

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة شبرا، إلى مكان الواقعة بجوار ميدان المماليك بدائرة القسم، وتبين صحة البلاغ وأنَّ المجني عليه أشعل النيران في نفسه بعد سكبه مادة تساعد الاشتعال للتخلص من حياته في ظروف غامضة.

التحريات وتحرير المحضر اللازم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وسؤال عدد من شهود العيان على الواقعة، تبين أن المجني عليه أشعل النيران في نفسه في ظروف غامضة، وتم نقله للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بعدما لقي مصرعه متأثرًا بإصابته.

تمّ تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل، وتتولي النيابة العامة التحقيق.