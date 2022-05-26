خطوات استخراج كشف الحساب البنكي من ماكينات الـATM.. «مش هتروح البنك»

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح استخدام ماكينات الـ atm شيئًا مهمًا وأساسيًا بالنسبة للمواطنين، إذ أصبحت جميع التعاملات المالية تتم باستخدام الفيزا كارت عبر ماكينات الـ atm، ما جعل البنوك المصرية تتيح للمواطنين فرصة إجراء الكثير من الخدمات المالية الأخرى عبر ماكينات الصراف الآلي، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب للبنك لإنهاء تلك الإجراءات من خلالها.

وفي أحيان كثيرة يحتاج العملاء إلى استخراج كشف حساب بنكي خاص بهم، حتى يتمكنوا من الإطلاع على المعاملات المالية التي تمت في حساباتهم الفترة الماضية، واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير خطوات استخراج كشف حساب من ماكينات الصراف الآلي، والتي جاءت كالتالي:

خطوات استخراج كشف حساب من ماكينات الـ ATM

- يقوم الراغب في استخراج كشف حساب، بالتوجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي تابعة للبنك الذي يتبع له العميل، مصطحبًا معه كارت الفيزا الخاص به.

- بعد ذلك يقوم العميل بإدخال الكارت في المكان المخصص لذلك في ماكينة الـ ATM، ويختاراللغة التي يرغب في إجراء العملية بها، سواء كانت العربية أو الإنجليزية.

- بعد اختيار اللغة، يُدخل العميل الرقم السري الخاص بكارت الفيزا، والمكون من 4 أرقام.

- ستظهر أمام العميل فئات الأموال التي يمكن سحبها في حالة إذا كان يرغب في السحب، ويوجد في آخر الشاشة اختيارًا آخر وهو «عملية أخرى» والذي يجب الضغط عليه.

- ستظهر أمام العميل الكثير من الاختيارات للعمليات التي يمكن إجراءها كاختيار مبلغ آخر للسحب وعمليات أخرى، ويضغط العميل على الأيقونة الخاصة بالكشف بالضغط على «كشف حساب».

- وعلى الفور، ستطبع الماكينة إيصالًا مدونًا به جميع التعاملات المالية التي تمت خلال الفترة الأخيرة الماضية، سواء كانت بسحب أموال أو تحويل لحساب آخر أو استقبال أموال من حساب آخر.

- وفي حالة إذا كان العميل يرغب في سحب أموال أو إجراء عملية أخرى، يختار «إجراء عملية أخرى».

إخراج الفيزا فورًا منعًا لسحبها من ماكينة الصراف الآلي

- أما في حالة عدم الرغبة في إجراء عملية أخرى، يضغط العميل على إنهاء، ثم يستلم بطاقة الفيزا الخاصة به بعد إخراجها من ماكينة الصراف الآلي فورًا حتى لا يتم سحبها