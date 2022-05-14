إزاي تغير الفلوس التالفة أو المقطوعة لو صرفتها من ماكينات الـ ATM؟

في كثير من الأحيان، عندما يتواجه أصحاب الحسابات المصرفية إلى ماكينات الـ ATM لصرف مبلغ مالي باستخدام الفيزا كارد، يتعرضون إلى سحب بعض الأموال التالفة أو غير الصالحة للتداول في السوق المصري، ما يجعلهم يبحثون عن طرق تغيير تلك الأموال واستعادة الصحيح منها.

واهتماما من بوابة «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشك يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير كيفية تغيير الأموال التالفة بعد صرفها من ماكينات الـ ATM، وفق خدمة عملاء البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كالتالي:

خطوات تغيير الأموال التالفة بعد صرفها من ماكينات الـ ATM

- عندما يقوم العميل بصرف الأموال التالفة من ماكينات الـ ATM عليه أن يتوجه إلى أقرب فروع من فروع البنك الذي صرف الأموال من ماكينات الصراف الآلي الخاصة به، خلال ساعات عمل الموظفين في البنوك.

- يجب على العميل أن يصطحب معه قيمة الأموال التي تم سحبها من ماكينة الـATM كاملة.

- ثم يقوم باصطحاب الإيصال الخاص بعملية الصرف تلك، والمحدد بها القيمة التي تم صرفها، والتوجه إلى الموظف المختص بالخزنة في فرع البنك.

- ثم يشرح العميل الأمر للموظف ويعطية الإيصال مع توضيح المكان الخاص بمكاينة الصراف الآلي، والتوقيت الذي تم به عملية السحب.

- وبعد أن يتأكد الموظف من صحة بيانات عملية السحب، ومقارنتها بالقيمة المالية التي يصطحبها العميل للبنك، يتم تغيير الأموال التالفة له على الفور.

وفي حالة سحب الفيزا داخل ماكينات الـATM الموجودة داخل البنوك، يتوجه العميل في اليوم التالي لفرع البنك ذلك، ليحصل على البطاقة الخاصة به مرة أخرى، وفي حالة إذا كانت الماكينة تابعة لبنك آخر، ففي تلك الحالة يتم التقديم على استخراج بطاقة بدل فاقد للبطاقة التي تم سحبها.