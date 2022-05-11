12 طريقة لتسديد فاتورة كهرباء شهر مايو.. بينها ماكينات الـ ATM

مع اقترب موعد سداد فاتورة الكهرباء عن شهر مايو، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات توزيع الكهرباء على مستوي جميع المحافظات، من خلال موقعها الرسمي، عن عدد من المنافذ التي تسهل من خلالها على المواطنين سرعة تسديد فواتير الكهرباء، دون الحاجة للذهاب إلى أي من مقرات الشركة التابعة لها في المحافظات، أو انتظار وصول المحصل، وذلك لتجنب تراكم الفواتير على المستهلكين أو الدخول في شريحة أعلى.

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى أن هذه المنافذ مخصصة للمستهلكين من ملاك العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة، وتسهل عليهم سرعة دفع الفواتير، دون الوقوف في طوابير انتظار طويلة أمام أفرع الشركة، وتجنب تراكم الفواتير عليهم.

120 ألف منفذ لدفع فواتير الكهرباء

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك 120 ألف منفذ مختلف لدفع فواتير كهرباء شهر مايو على مستوي مدن ومحافظات الجمهورية، بحيث يسهل تعامل المستهلكين معها مباشرة، خاصة مع استمرار الشركة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

طرق سداد فاتورة الكهرباء عن شهر مايو 2022

- فروع فوري.

- داخل أي فرع من مكاتب البريد.

- من خلال «أمان».

- من خلال «BEE».

- مصاري.

- ممكن.

- سداد.

- وقتى.

- ضامن.

- فروع البنك الزراعي المصري.

- من خلال المحافظ الخاصة بشركات المحمول.

- عبر ماكينات «ATM» الموجودة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

ويذكر أن أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، في جميع المنافذ السابق ذكرها، إمكانية شحن الكروت الخاصة بالعدادات الكودية المسبقة الدفع، حتى توفر على جميع المستهلكين شحن العدادات الكودية في أي وقت من خلال طرق سهلة وسريعة، وعدم ضرورة التوجه إلى أي منفذ من منافذ الشركة لشحنها كما كان يحدث سابقًا.