«صحة النواب»: ربما نلجأ لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا حال زيادة الإصابات

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد للمسؤولية الطبية، وذلك لتحديد العلاقة بين الأطباء والمرضى.

وقال «حاتم»، إن لجنة الصحة بمجلس النواب ووزارة الصحة والمستشارين القانونيين يعكفون لإعداد صياغات تشريعية محكمة ضمن مشروع هذا القانون، بما لا يؤدي إلى الافتئات لمصلحة طرف على حساب آخر.

وأوضح النائب الدكتور أشرف حاتم في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن المسؤولية الطبية، وأن المناقشات أظهرت وجود بعض الإشكاليات في عدد من المواد الواردة بمشروعات القوانين، لافتا إلى أن هذا لا يعني استبعاد هذه المشروعات، ولكنها ستناقش إضافة إلى مشروع قانون المسؤولية الطبية الذى ستتقدم به الحكومة قريبا إلى مجلس النواب، وقال «نأمل مناقشة هذا المشروع المهم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي».

توفير لقاحات فيروس كورونا للأطفال

وفى سياق آخر، كشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن احتمالية توفير لقاحات ضد فيروس كورونا للأطفال من عمر 6 سنوات في مصر، حال زيادة الإصابات مرة أخرى فى الشهور المقبلة، وسيكون الاتجاه لاستخدام لقاح «فايزر» المعتمد لهذه الفئة العمرية الصغيرة.

وقال، إن هذا الأمر قد يتم حسمه من قبل الجهات المعنية قبل بداية العام الدراسي الجديد فى شهر سبتمبر المقبل، مبينا أن الطلاب من سن 12 عاما سيحصلون على اللقاحات، وذلك بحسب تصريح هيئة الدواء المصرية.

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن شبح «كوفيد - 19» لم يعد موجودا كما سبق، وذلك رغم زيادة الإصابات في بعض الدول الأوروبية والصين، ومن ثم فالأمور تعد مطمئنة، قائلا «علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كل الأوبئة».

أنفلونزا الطماطم

وحول ما يثار بشأن ظهور أنفلونزا الطماطم في الهند، شدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن الحديث حول هذا الموضوع سابق لأوانه، لاسيما أن السلطات المصرية تتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة انتشار الأوبئة والفيروسات.

وقال، إن التطور الطبيعي لظهور البكتريا هو الفيروسات «اللي هي عايشة معانا، وعايشين معاها»، لكن من المهم التأكيد على أن العلم لن يقف أمامها عاجزا، والدليل وجود أمصال وعلاجات لمواجهة هذه الفيروسات وآخرها فيروس جدرى القرود.