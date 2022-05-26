الأمن يكشف حقيقة تهديد ضابط لإعلامية.. «علاقة وانتقام ومستندات مزورة»

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تظهر من خلاله إحدى السيدات، تدعي عملها في مجال الإعلام، وتلقيها تهديد من أحد الأشخاص، ينتحل صفة رجل شرطة.

الأجهزة الأمنية تتعرف على السيدة وتكشف حقيقة الواقعة

بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبين سابقة تعرفها على المشكو فى حقه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذى أوهمها بأنه يعمل بإحدى الجهات السيادية وقدرته على تسهيل إجراءات الضرائب العقارية الخاصة بها، وتطورت العلاقة فيما بينهما.

ضبط المشكو في حقه بحوزته بطاقة مزورة

أوضحت الأجهزة الأمنية، أنها اكتشفت عقب ذلك كذب إدعاءاته، فقررت الانتقام منه بالاتفاق مع زوجها، وأعدت مقطع الفيديو المشار إليه لإثارة الرأي العام، كما أمكن ضبط المشكو فى حقه وشريكه، وبحوزته بطاقة مزورة منسوبة لإحدى الجهات السيادية وأدوات التزوير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرض كافة الأطراف على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات، تدعي عملها بمجال الإعلام، وتلقيها تهديد من أحد الأشخاص ينتحل صفة رجل شرطة عقب تعرفها عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.