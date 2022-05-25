الداخلية تكشف لغز «جثة الجوال».. «دين» أنهى حياته في البحيرة

كثّفت وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة، بالعثور على جثة «مسن» داخل جوال بلاستيكي، بها جرح غائر وكدمات بالجسم مُلقاة بمجرى مائي بدائرة المركز.

جثة داخل جوال

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبيّن أنّ المجني عليه «تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية»، وباستدعاء (نجليه - مقيمان بذات العنوان) تعرفا على جثة والدهما، وقررا بخروجه من المنزل للعمل وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة «ربة منزل، طليقها - مقيمان بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية»، حيث عقدا العزم على التخلص من المجني عليه لمديونياتهما له بمبلغ مالي، ومطالبته لهما بسداد ذلك المبلغ.

تفاصيل الحادث

وأوضحت التحريات، أنّ المتهمة الأولى استدرجت المجني عليه لمسكنها، ووضع الثاني أقراص منومة «حفظ الغلال» داخل أحد المشروبات وقدّمه للمجني عليه، وعقب التأكد من وفاته، وضعا الجثة داخل جوالين، وأثناء نقلها داخل مركبة التوك توك الخاصة بالمتهم الثاني، سقطت منهما على حافة الرصيف، ما تسبب في حدوث الإصابة المشار إليها، وعقب ذلك ألقياها في المجرى المائي المشار إليه.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ومركبة التوك توك المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأجزاء من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.