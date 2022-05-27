«التعليم» توجه المديريات ببدء تنفيذ مسابقة المراكز الصيفية للطلاب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً، للمديريات التعليمية، بجميع المحافظات، بدء تنفيذ مسابقة المراكز الصيفية لمراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية لصيف 2022، وذلك بناء علي سياسة التعليم الحالية التي تسعي إلي الاهتمام بالأنشطة الفنية والثقافية.

فتح المراكز للطلاب بالمديريات لممارسة النشاط الصيفي

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها، بالتنبيه علي الموجه العام الأول للتربية الفنية بالمديريات عن الإعلان وبدء تنفيذ مسابقة المراكز الصيفية لمراكز تنمية القدرات والمبدعين للتربية الفنية 2022، وفتح المراكز للطلاب بالمديريات الراغبين في ممارسة النشاط الصيفي.

إرسال 10 أعمال فنية في مسابقة التعبير والتصميم الفني

وأوضحت الوزارة في خطابها، أنه يتم تنفيذ مسابقتي، مسابقة التعبير والتصميم الفني، ومسابقة الاشغال الفنية والتعبير المجسم، علي أن يتم التحكيم الأولي للإدارات والمديريات وتصفية الأعمال وإرسال عدد 10 أعمال فنية في مسابقة التعبير والتصميم الفني.

إرسال 10 أعمال فنية في مسابقة الأشغال الفنية

كما طالبت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، يتم إرسال 10 أعمال فنية في مسابقة الأشغال الفنية من كل محافظة عن طريق تحميل صور الأعمال 20 عمل، بالإضافة إلي فيديو للمعرض الختامي للمركز بالمديرية في كل ملف بإسم المحافظة علي قناة teams، المعدة بقناة الإدارة العامة لتنمية مادة التربية الفنية بالوزارة من قبل الموجه العام بالمديرية.

وفي سياق آخر، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بجميع المحافظات، باستكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية للمعلمين من خلال الرابط المُعلن من الإدارة العامة للنظم والمعلومات واتخاذ القرار.

كما وجهت وزارة التعليم، المديريات التعليمية، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بقواعد قبول التلاميذ في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2021/ 2022 .