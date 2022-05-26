التعليم: 99.9% من طلاب «تانية ثانوي» أدوا امتحاني الكيمياء وعلم النفس اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنّ طلاب الصف الثاني الثانوي، أدوا اليوم الامتحان في مادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، عبر موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي استمرت حتى اليوم الخميس 26 مايو 2022.

نسبة الغياب في امتحان الكيمياء لتانية ثانوي

وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيان عنها أنّ نسبة أداء امتحان الكيمياء (في الفترة الصباحية) بلغت 99.98%، حيث حضر اليوم الامتحان 395 ألفا و13 طالبا/ طالبة، من إجمالي مستهدف 396 ألفا و289 طالبا/ طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1276 طالبا/ طالبة.

99.99% نسبة دخول الطلاب علي المنصة الالكترونية

وتابعت الوزارة أنّ نسبة أداء امتحان علم النفس والاجتماع (في الفترة الصباحية) بلغت 99.99%، حيث حضر اليوم الامتحان 189 ألفا و280 طالبا/ طالبة، من إجمالي مستهدف 190 ألفا و337 طالبا/ طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1057 طالبا/ طالبة.

وتعقد الامتحانات في المدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.