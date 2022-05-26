التعليم: بدء طباعة امتحانات الثانوية العامة 2022.. المواد غير المضافة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت بشكل رسمي طباعة امتحانات الثانوية العامة 2022 في مطابع سرية، وذلك بعد مراجعة الأسئلة بشكل دقيق، ومن خلال لجان فنية متخصصة، للحيلولة دون وجود أية أخطاء في الصياغة.

بداية طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بداية طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة، بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع، والتي سيؤدي فيها الطلاب الامتحانات، قبل موعد المواد الأساسية.

وأكد المصدر أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 عبارة عن اختيار من متعدد كما سبق وأعلن الوزارة ولا تغيير في ذلك.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 20 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، و26 يونيو للمواد الأساسية وفقاَ للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كالتالي:

يوم الاثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.