«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 «دور ثان»

كشفت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي «الدور الثاني - يوليو 2022»، للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة.

امتحانات رابعة ابتدائي الدور الثاني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه وفقًا للجدول ستبدأ الامتحانات يوم الأحد 17 يوليو 2022، وتستمر حتى 21 يوليو 2022 ولمدة 5 أيام.

وتابعت الوزارة، أنّه سيتم تطبيق الإجراءات الخاصة بآليات إجراء الامتحانات التي عقدت في الدور الأول.