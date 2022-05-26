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قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في الجيزة

كتب:

كريم روماني
12:47 م | الخميس 26 مايو 2022
طلاب يؤدون الامتحانات - صورة أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات - صورة أرشيفية

ذكرت محافظة الجيزة، أنّها تلقت الكثير من الاستفسارات من أولياء الأمور والمواطنين، بشأن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2022.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

وأوضحت المحافظة، في بيان عاجل عنها اليوم، أنّه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في الجيزة، من اللواء أحمد راشد، المحافظ، سيتم الإعلان عن الرابط الرسمي، وطرق الحصول على النتيجة للتيسير على المواطنين.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.