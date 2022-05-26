أسعار تذاكر الحج 2022.. احجز مكانك في «السياحية» أو «رجال الأعمال»

مع اقتراب موسم الحج، يبحث الكثير من الراغبين في أداء مناسكه هذا العام عن أسعار تذاكر الحج 2022، حرصا منهم على توفير السعر المعلن من جانب شركات الطيران المختلفة، ما جعل مصر للطيران تعلن أسعار التذاكر حتى تتيح للمواطنين الراغبين في حجزها توفير الثمن الخاص بها، ودفعه قبل نفاذ التذاكر المطروحة لموسم الحج هذا العام.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر الحج 2022 في شركة مصر للطيران، وفق ما تم الإعلان عنه سابقا، والتي جاءت كما يلي:

أسعار تذاكر الحج 2022

أوضحت شركة مصر للطيران، أنّ أسعار تذاكر الحج 2022 هذا العام تبدأ من 16990 جنيها لخط السير من «القاهرة / جدة / القاهرة»، وجاء ذلك السعر ليكون للدرجة السياحية فيما وصل سعر التذكرة لدرجة رجال الأعمال إلى 18990 جنيها مصريا، وذلك في إطار استعداد الشركة الوطنية لموسم الحج لهذا العام.

وأضافت شركة مصر للطيران في بيان سابق لها، أنّ أسعار تذاكر الحج لرحلات مصر للطيران على خط «القاهرة / المدينة» والعودة من «جدة / القاهرة» أو العكس تبدأ من 17990 جنيها مصريا على الدرجة السياحية و19990 جنيها مصريا على درجة رجال الأعمال، والسعر لا علاقة له بأسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة.

شروط اختيار المقعد المناسب في الطائرة

- الخدمة غير مطبقة على الرحلات الداخلية لمصر للطيران.

- حال عدم ظهورك في موعد الرحلة، لن يتم استرداد رسوم الخدمة.

- تحتفظ مصر للطيران بالحق الحصري في تغيير أو استبدال المقاعد مُسبقة الدفع في أي وقت حتى بعد الصعود إلى الطائرة، وقد يلزم القيام بذلك لأسباب تتعلق بالتشغيل أو السلامة أو الأمان أو في حالة عدم التزام العميل بالاشتراطات الخاصة بالمقعد.​​

شروط الجلوس في الصفوف المحاذية لمخارج الطوارئ

غير مسموح للفئات التالية من الركاب بالجلوس على مقاعد في صف الخروج:

1- الركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة، بما في ذلك على سبيل المثال «المسافرون على كراسي متحركة، الركاب بساقٍ مكسورة ويضعون جبيرة على الساق، الركاب المُحتاجين إلى أكسجين للتنفس أثناء الرحلة، العملاء الذين أصابتهم نوبة قلبية مؤخرًا، الركاب الذين خضعوا لعملية جراحية مؤخرًا، الركاب الذين يحملون مكثفات الأكسجين المحمولة الخاصة بهم أو جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي للتنفس المستمر»

2- الركاب غير القادرين على فهم وتنفيذ التعليمات المُعطاة من طاقم العمل.

3- الركاب غير القادرين على الوصول إلى باب الخروج في حالات الطوارئ وفتحه ورفعه ورميه.

4- الركاب الذين لديهم صعوبة في التحرك بسرعة بسبب حالتهم البدنية أو سنهم أو مرضهم.

5- الركاب المسافرين مع أي شخص يحتاج لمساعدتهم في حالات الطوارئ.

6- الراكبات من النساء اللواتي يسافرن أثناء حملهن.

7- الركاب المسافرين مع أطفال أو رُضَّع.

8- القاصرون الذين لا يرافقهم أحد.

9-الركاب الذين يحملون معهم حيوانات حيّة.

10- الركاب الذين يحملون معهم مُعينات للحركة أو أجهزة طبية.

11- الركاب ​الذين اشتروا مقعدًا إضافيًا لنقل أمتعة أو أدوات ثمينة داخل مقصورة الركاب، مثل الأدوات الموسيقية.