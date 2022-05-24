السياحة: قرعة الحج السياحي ستقام الأسبوع المقبل لاختيار 9200 حاج

كشف مصدر بوزارة السياحة والأثار أن العد التنازلي للانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالحج السياحي بدأ من اليوم، وذلك بعد إغلاق باب تسجيل المتقدمين للحج السياحي لهذا العام الذي انتهى رسميا في الساعة 11.59 من مساء أمس الإثنين، لافتا إلى انه يتم حاليا تنقية اسماء المتقدمين واستبعاد من يثبت أنه مخالف لاشتراطات التقدم للحج السياحي، وذلك استعدادا لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بالحج لهذا العام، والتي ستتم منتصف الإسبوع المقبل حيث سيتم اختيار 9200 حاج لاداء مناسك الحج الذي تنظمه وزارة السياحة.

تنقية أسماء المتقدمين للحج

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه بعد الانتهاء من مراسم القرعة وإعلان إسماء الفائزين ستقوم شركات السياحة بمنح الفائزين مهلة لمدة إسبوعين على الأكثر لسداد قيمة كامل برنامج الحج الذى تقدم له الحاج مضاف إليه قيمة تذكرة الطيران، لافتا إلى أنه بعد دفع الحاج لقيمة البرنامج يتم تحرير عقد بين الحاج وشركة السياحة المنظمة للبرنامج يشمل كافة تفاصيل برنامج الحج.

انطلاق أولى رحلات الحج السياحي أواخر يونيو

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحي للعام الهجري الحالي 1443 خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل، لافتا إلى أن مدة إقامة حجاج السياحة بالمملكة العربية السعودية ستتراوح ما بين أسبوعين إلى 20 يوما، موضحا أن غالبية برامج الحج الـ 5 نجوم ستتراوح مدتها ما بين 10 أيام إلى إسبوعين، فيما ستتراوح مدة برامج الحج المستوى الاقتصادي ما بين 18 إلى 20 يوما.

وكان أحمد وحيد عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا قد أكد فى تصريح سابق، أن أعداد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام سيتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف متقدم بتراجع أكثر من 30% عما كان عليه عام 2019.