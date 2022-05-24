تعرف على موعد دفع الفائزين بقرعة الحج قيمة البرنامج السياحي

قال محمد عزت، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إنه بعد ظهور نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي التي ستُجرى الأسبوع المقبل وإعلان أسماء الفائزين، ستقوم شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج بمخاطبة الفائزين لسرعة دفع القيمة الكاملة لبرنامج الحج، وفقا لما ورد بضوابط الحج السياحي، إضافة إلى دفع ثمن تذكرة الطيران.

دفع قيمة الحج بعد ظهور نتيجة القرعة

وأضاف «عزت» في تصريح لـ«الوطن»، أنه نظرا لقرب انطلاق رحلات الحج هذا العام، فإن الشركات ستطلب من المواطنين الفائزين بالحج سرعة دفع القيمة الكاملة لبرنامج الحج في غضون أيام قليلة بعد ظهور النتيجة، وذلك حتى تستطيع شركات السياحة دفع قيمة إقامة الحجاج بفنادق مكة والمدينة المنورة، وكذلك قيمة التنقلات الداخلية للحجاج بالسعودية، وقيمة خدمات الإعاشة للحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

وأكد «عزت»، أن تأشيرة الحج لن تصدر إلا بعد سداد كامل تلك الخدمات عبر المسار الإلكتروني السعودي للحج.

موعد رد رسوم جدية الحجز

وأشار أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إلى أن المواطنين الذين لم يوفقوا في الفوز بالقرعة الإلكترونية سيرد لهم قيمة رسوم جدية الحجز خلال شهر من إجراء القرعة، وذلك بموجب حوالة أو شيك بنكي يُصرف من بنك مصر.

وأوضح «عزت» أن تحديد أسعار برامج الحج بصورة نهائية سيكون عقب إعلان مؤسسة «الطوافة» السعودية أسعار خدمات إقامة حجاج السياحة بمخيمات منى وعرفات، مشيرا إلى أن أسعار برامج الحج التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار ضمن الضوابط المنظمة للحج السياحي تم تسعيرها وفقا لسعر خدمات الطوافة بمنى وعرفات عام 2019.

وأضاف، «إذا شهدت الأيام المقبلة زيادة في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، فإن أسعار البرامج قد تشهد زيادة.