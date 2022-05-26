موعد نتيجة قرعة الحج السياحي 2022.. 5 مستويات بأسعار مختلفة

نحو 45 يومًا تفصل الأمة الإسلامية عن موعد أعظم الشعائر الإسلامية، إذ يحل موعد أداء مناسك الحج وعيد الأضحى المبارك، وهي الشعائر التي تشهد توافد الملايين من المسلمين إلى الأراضي السعودية، وفي هذا الصدد، يبحث الكثيرون عن موعد نتيجة قرعة الحج السياحي 2022، ممن شاركوا بها في الأسابيع الماضية.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها ومتابعيها، نستعرض من خلال التقرير التالي، موعد نتيجة قرعة الحج السياحي للشركات 2022.

موعد نتيجة قرعة الحج السياحي 2022

ومن المقرر أن يكون يوم الاثنين المقبل الموافق 30 مايو 2022، هو موعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2022، وأوضح المهندس فتحي غازي رئيس لجنة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه سيتم عمل احتفالية لإعلان النتيجة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحسب حديثه لـ«الوطن».

وقال «غازي» إن هناك نوعين من أسعار الحج السياحي مقدمة من الشركات السياحية المختلفة لموسم الحج 2022 وهما «الحج 5 نجوم» و«الحج الاقتصادي»، مقسمين إلى 5 مستويات.

أسعار رحلات الحج السياحي 2022

ويضم النوع الأول «الحج 5 نجوم» مستويين من أسعار الحج السياحي، بينما يضم «الحج الاقتصادي» 3 مستويات مختلفة من الأسعار، وهي كما يلي:

الحج الـ 5 نجوم

- المستوى الأول: سعر الرحلة 177 ألفًا و500 جنيه، غير شامل لتذاكر الطيران.

- المستوى الثاني: سعر الرحلة 157 ألفًا و500 جنيه، غير شامل لتذاكر الطيران.

الحج الاقتصادي

- المستوى الأول: سعر الرحلة 92 ألفًا و500 جنيه، غير شاملة لتذاكر الطيران.

- المستوى الثاني: سعر الرحلة 87 ألفًا و500 جنيه، غير شاملة لتذاكر الطيران.

- المستوى الثالث: سعر الرحلة 82 ألفًا و500 جنيه، غير شاملة لتذاكر الطيران.